MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme için düğmeye bastı. Okula başlama yaşı yeniden düzenleniyor. Hali hazırda uygulanan mevzuatta çocuklar 69 ayda ilkokula başlayabiliyorken, velilerin de istediği ile bu yaş 66 aya kadar inebiliyor. MEB, ilkokula başlama yaşını 72, 75 ve 69 ay şeklinde standartlaştırmak için yeni bir çalışma yürütecek. İşte detaylar...

MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor
03.12.2025
10:31
03.12.2025
10:40

Milli Bakanlığı (), uzun süredir tartışma konusu olan ilkokula başlama yaşına yönelik yeni bir hazırlık yürütüyor. 2014 tarihli yönetmeliğe göre eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlarken, velilerin dilekçesiyle 66-68 aylık çocuklar da okula başlayabiliyor.

MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor

Bu uygulama birinci sınıflarda 14 aya kadar varan yaş farkları oluşturuyor; sınıf içinde akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok güçlüğü beraberinde getiriyor. Bakanlık, yaş farkının yol açtığı akran zorbalığını önlemek ve sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor


OKULA BAŞLAMA YAŞI YENİDEN BELİRLENİYOR

Planlamaya göre ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olacak; çocukların gelişimsel durumuna göre 72-3 yani 69 ay ve 72+3 yani 75 ay esnekliği tanımlanacak.

MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor

YAŞ FARKI ZORBALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Mevcut sistemde 66 aylık bir çocuk ile 80 aylık bir çocuk aynı sınıfta olabiliyor. Eğitimciler bu farkı "Bir bebeğin 14 aylık bir çocukla aynı beceriyi göstermesini beklemek gibi" sözleriyle özetliyor.

Uzmanlara göre özellikle küçük yaşta başlayan öğrenciler, duygusal ve fiziksel olarak daha olgun yaştaki akranlarının baskısına karşı savunmasız kalıyor. Bu nedenle yaş düzenlemesinin yukarı çekilmesi zorbalığı azaltmada kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEB, geçen yıl gerçekleştirilen sınıf yerleştirmelerinde yaş farkını dikkate alarak benzer yaş grubundaki öğrencileri aynı sınıflarda toplamış ve homojen dağılım sağlamıştı. Bu uygulamanın olumlu geri dönüşleri üzerine, başlama yaşının da revize edilmesi gündeme geldi.

MEBİ LGS örnek soru ve çözüm videoları nereden görüntülenir?
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve kar yağışı bastıracak: Tüm Türkiye'de etkili olacak
#Eğitim
#meb
#ilkokul
#zorbalık
#Okula Başlama Yaşı
#Yaş Farkı
#Gündem
