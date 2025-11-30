Menü Kapat
13°
 | Erdem Avsar

MEBİ LGS örnek soru ve çözüm videoları nereden görüntülenir?

Millî Eğitim Bakanlığı 2026 LGS kapsamında öğrencilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla örnek soru kitapçıkları ve çözümlerini bu yıl MEBİ isimli platform üzerinden yayınlayacak.

+Aa-
MEBİ LGS örnek soru ve çözüm videoları nereden görüntülenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 17:08

örnek soruları ve çözümleri 2026 yılında sınava girecek adaylar tarafından inceleme altına alındı.

Paylaşılan soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından sorular bulundu.

MEBİ LGS örnek soru ve çözüm videoları nereden görüntülenir?

LGS kapsamında 14 Haziran 2026'da yapılacak merkezî sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden paylaşıldı.

MEBİ LGS örnek soru ve çözüm videoları nereden görüntülenir?

LGS ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜM VİDEOLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda oluşturuldu.

Hazırlanan soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere erişmesine olanak tanıyacak.

MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim mümkün.

