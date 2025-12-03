Sınır geçmenin işte bedeli! İnsan kaçakçılarının fiyat tarifesi ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak göçmen soktuğu tespit edilen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda örgütün elebaşı 32 yaşındaki M.E. ile birlikte 30 yaşındaki S.U., 36 yaşındaki H.A. ve 39 yaşındakşi İ.G.'nin kimlikleri deşifre edildi.
Yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapmak isteyen göçmenlerin şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği belirlendi. Elebaşı M.E.'nin göçmenleri ayarladığı, H.A.'nın sınır hattında karşıladığı, S.U.'nun kentte bir depoda konaklamalarını sağladığı, İ.G.'nin ise şehirlerarası taşıma işini yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalıştığı sırada kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte depoda ve taşıma minibüslerinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.