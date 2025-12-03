Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Sınır geçmenin işte bedeli! İnsan kaçakçılarının fiyat tarifesi ortaya çıktı

Adana'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şebekenin, Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapmak isteyen yabancı uyruklulardan kişi başı 4 bin dolar aldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak göçmen soktuğu tespit edilen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

ÖRGÜT ELEBAŞI VE 3 KİŞİ YAKALANDI

Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda örgütün elebaşı 32 yaşındaki M.E. ile birlikte 30 yaşındaki S.U., 36 yaşındaki H.A. ve 39 yaşındakşi İ.G.'nin kimlikleri deşifre edildi.

Sınır geçmenin işte bedeli! İnsan kaçakçılarının fiyat tarifesi ortaya çıktı

ORGANİZE İNSAN KAÇAKÇILARI ÇIKTILAR

Yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapmak isteyen göçmenlerin şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği belirlendi. Elebaşı M.E.'nin göçmenleri ayarladığı, H.A.'nın sınır hattında karşıladığı, S.U.'nun kentte bir depoda konaklamalarını sağladığı, İ.G.'nin ise şehirlerarası taşıma işini yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sınır geçmenin işte bedeli! İnsan kaçakçılarının fiyat tarifesi ortaya çıktı

35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalıştığı sırada kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte depoda ve taşıma minibüslerinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

