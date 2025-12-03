Güneş patladı, ABD uyardı: "Jeomanyetik fırtına geliyor"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) internet sitesinde ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında, 30 Kasım'da güçlü güneş patlaması meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, güneşte meydana gelen patlamanın radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği ifade edildi.

JEOMANYETİK FIRTINA UYARISI

NOAA, güneşteki patlamanın etkileri nedeniyle yarın "orta seviye" jeomanyetik fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kurum, tahminlerde belli ölçüde belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, fırtınanın bugün de etkili olabileceğine işaret etti.