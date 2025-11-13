Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Güneş’te büyük patlama: Kuzey ışıkları Türkiye’den de görülebilir

Kasım 13, 2025 10:33
1
Güneş

Güneşte meydana gelen X5.1 sınıfındaki dev patlama, bazı ülkelerde radyo iletişimini bozdu; uzmanlara göre Türkiye’den aurora izleme ihtimali yüksek.

2

Güneş, 11 Kasım sabahı AR4274 adlı aktif bölgeden X5.1 sınıfında dev bir patlama yaptı. Bu patlama, 2025’in en güçlü olayı olarak kayıtlara geçti. Hatta, Ekim 2024’ten bu yana gözlemlenen en sert güneş patlaması olduğu da belirtiliyor. Patlamanın zirve anı sabah 05.00 EST, yani Türkiye saatiyle 13.00’te gerçekleşti.

Aslında AR4274 birkaç gündür dikkatleri üzerine çekiyordu. Çünkü bölge, 9 Kasım’da X1.7 ve 10 Kasım’da X1.2 sınıfında iki güçlü patlama daha üretmişti.

3

AFRİKA VE AVRUPA’DA RADYO SUSTU

Patlamanın ardından yayılan yoğun X-ışını ve aşırı ultraviyole radyasyon, Afrika ve Avrupa’nın güneş gören taraflarında R3 seviyesinde radyo kesintilerine yol açtı. Yüksek frekanslı iletişimlerde ciddi bozulmalar yaşandığı bildirildi. Kısacası, bu patlama sadece gökyüzünde bir olay olarak kalmadı; Dünya üzerinde de ses getirdi.

4

JEOMANYETİK FIRTINA KAPIDA

Bu patlamaya eşlik eden taçküre kütle atımı (CME) ise saatte 7 milyon kilometreyi bulan inanılmaz bir hızla Dünya’ya doğru ilerliyor. Bilim insanları, bu kütle atımının 12 Kasım’da gezegenimize ulaşmasını bekliyor.

5

Önceki iki CME ile birleşme ihtimali de yüksek. Bu da işin rengini değiştiriyor çünkü üç CME’nin üst üste gelmesi, güçlü G3 seviyesinden G4’e kadar çıkabilen şiddetli jeomanyetik fırtına koşulları oluşturabilir. Bu tarz fırtınalar, elektrik şebekelerini bile etkileyebilecek kadar güçlü olabiliyor.

6

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE’YE KADAR İNEBİLİR

Jeomanyetik fırtınaların en görsel ve büyüleyici sonucu kuşkusuz auroralar… Yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları, patlamanın ardından Alaska, Washington ve hatta Iowa gibi daha güneyde kalan ABD eyaletlerinde bile görüldü.

7

Fırtınanın şiddeti göz önüne alındığında, auroraların daha düşük enlemlerde de ortaya çıkması çok muhtemel. Uzmanlara göre Türkiye’de, özellikle ışık kirliliğinin düşük olduğu Karadeniz ve Trakya bölgelerinde kuzey ışıklarını görme olasılığı hiç de az değil. Yani bu gece gökyüzüne bakmak için iyi bir sebep var!

8

GÜNEŞ NEDEN BU KADAR HAREKETLİ?

Son dönemde art arda gelen patlama ve aurora haberlerinin nedeni aslında oldukça basit: Güneş, 11 yıllık döngüsünün zirvesinde. “Solar maksimum” olarak bilinen bu dönemde güneş lekelerinin sayısı artıyor ve patlamalar da doğal olarak daha sık yaşanıyor.

9

NASA, solar maksimumun Ekim 2024’te başladığını açıklamıştı; fakat görünen o ki yüksek aktivite dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Güneş'in bu hareketli hali, önümüzdeki aylarda da gökyüzünde benzer sürprizler yaşanabileceğinin sinyalini veriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.