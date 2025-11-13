Güneş’te büyük patlama: Kuzey ışıkları Türkiye’den de görülebilir

Güneş, 11 Kasım sabahı AR4274 adlı aktif bölgeden X5.1 sınıfında dev bir patlama yaptı. Bu patlama, 2025’in en güçlü olayı olarak kayıtlara geçti. Hatta, Ekim 2024’ten bu yana gözlemlenen en sert güneş patlaması olduğu da belirtiliyor. Patlamanın zirve anı sabah 05.00 EST, yani Türkiye saatiyle 13.00’te gerçekleşti.

Aslında AR4274 birkaç gündür dikkatleri üzerine çekiyordu. Çünkü bölge, 9 Kasım’da X1.7 ve 10 Kasım’da X1.2 sınıfında iki güçlü patlama daha üretmişti.