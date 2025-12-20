Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Yol uzun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı taktisyen, takımına özellikle mesaj verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma mesaj:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 20:04

, Trendyol 'in 17. haftasında 'u 3-0 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrasında yolun uzun olduğuna dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Yol uzun"

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TAKIMA MESAJ

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü. İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Yol uzun"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE FORVET POZİSYONU İÇİN KİMLE İLGİLENİYOR?
Sarı lacivertliler, Alexander Sörloth ile görüşmelerde bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan soruşturma sonrasında ilk sözler!
Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#eyüpspor
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.