Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Yol uzun"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrasında yolun uzun olduğuna dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TAKIMA MESAJ

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü. İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."