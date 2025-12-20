Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 ile geçti ve devre arasına kayıpsız girdi. Oyundaki değişime odaklanan Önder Özen, Domenico Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe için 4 maddelik rapor sundu.

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE'NİN EYÜPSPOR GALİBİYETİNE 4 MADDELİK RAPOR

"Bugünkü performansı 4 maddede değerlendireceğim. İlk olarak Fenerbahçe, çok belirgin çizgilerle tarif edilebilecek bir oyun değişikliğine gitti ve bundan iyi sonuçlar alıyor. Rakibini zor durumlara sokuyor, eşleşme farkına bakmayalım ligler böyledir. İngiltere ve Almanya'da da takımlar arasındaki güç dengeleri farklıdır. Oyunun kalitesi umut verici. Yeni oyun anlayışı tempoyu artırdı, topu geri kazanma süresini düşürdü, üretkenliği de artırdı ve skoru kolaylaştırdı. Bunu görüyorum! İkinci madde ise ikinci yarılara temkinli başlanması ve bu da gayet doğal. Çünkü devre arasına fişi çekerek gidiyor ve döndüğünde dikkatli oynuyor. Bu anlarda da takım savunmasının gol yememesi de iyi ve fark da arttı yine. Üçüncü madde ise Domenico Tedesco başta olmak üzere, Anderson Talisca ile Marco Asensio'nun çok formda olmaları! İki oyuncu söyledim ve bugün golleri ve asistleri vardı. Nefis top oynadılar, çok formdalar. Hoca da formda. Ayrıca Fred ve Jhon Duran'da da yükseliş var. Sadece Kerem Aktürkoğlu durağan halde. Aslında bütün takım yukarı doğru ivmelendi. Son madde de Fenerbahçe'nin iki maçtır şampiyon gibi top oynaması, 45'er dakika! Yeter. Yarım saat şampiyon gibi top oynadığınızda, ligde işi görüyorsunuz. 45 dakikalık yüksek tempo ve yüksek efor, bizim ligimiz için iyi bir süre. Fenerbahçe böyle devam ederlerse çok ciddi bir tehdit olur. Bu oyun bozulmamalı. Domenico Tedesco'nun son iki maçtaki yolu, doğru yol."