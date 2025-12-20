Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki 3-0'lık Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi. Esasen ise Fenerbahçe adına tüm süreci 4 madde üzerinden şekillendiren Önder Özen, NEO Spor YouTube kanalında kritik bir analiz gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 19:13

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 ile geçti ve devre arasına kayıpsız girdi. Oyundaki değişime odaklanan Önder Özen, Domenico Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe için 4 maddelik rapor sundu.

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE'NİN EYÜPSPOR GALİBİYETİNE 4 MADDELİK RAPOR

"Bugünkü performansı 4 maddede değerlendireceğim. İlk olarak Fenerbahçe, çok belirgin çizgilerle tarif edilebilecek bir oyun değişikliğine gitti ve bundan iyi sonuçlar alıyor. Rakibini zor durumlara sokuyor, eşleşme farkına bakmayalım ligler böyledir. İngiltere ve Almanya'da da takımlar arasındaki güç dengeleri farklıdır. Oyunun kalitesi umut verici. Yeni oyun anlayışı tempoyu artırdı, topu geri kazanma süresini düşürdü, üretkenliği de artırdı ve skoru kolaylaştırdı. Bunu görüyorum! İkinci madde ise ikinci yarılara temkinli başlanması ve bu da gayet doğal. Çünkü devre arasına fişi çekerek gidiyor ve döndüğünde dikkatli oynuyor. Bu anlarda da takım savunmasının gol yememesi de iyi ve fark da arttı yine. Üçüncü madde ise Domenico Tedesco başta olmak üzere, Anderson Talisca ile Marco Asensio'nun çok formda olmaları! İki oyuncu söyledim ve bugün golleri ve asistleri vardı. Nefis top oynadılar, çok formdalar. Hoca da formda. Ayrıca Fred ve Jhon Duran'da da yükseliş var. Sadece Kerem Aktürkoğlu durağan halde. Aslında bütün takım yukarı doğru ivmelendi. Son madde de Fenerbahçe'nin iki maçtır şampiyon gibi top oynaması, 45'er dakika! Yeter. Yarım saat şampiyon gibi top oynadığınızda, ligde işi görüyorsunuz. 45 dakikalık yüksek tempo ve yüksek efor, bizim ligimiz için iyi bir süre. Fenerbahçe böyle devam ederlerse çok ciddi bir tehdit olur. Bu oyun bozulmamalı. Domenico Tedesco'nun son iki maçtaki yolu, doğru yol."

Önder Özen'den Fenerbahçe'nin Eyüpspor galibiyeti sonrasında 4 maddelik rapor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle 3-0 kazanmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın soruşturma süreci için açıklama!
Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.