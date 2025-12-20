Cuma namazında pitbull dehşeti! Cemaat nereye kaçacağını şaşırdı, köpeği salan kişi tespit edildi

Kategoriler
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'ndeki camiye dalan pitbull cinsi köpek, cemaati korkuttu. Köpeğin serbest bir biçimde gezmesiyle camide endişe hakim oldu.
Kocaeli Valiliği açıklama yaparak Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içerisindeki yaşanan olayda ihbar sonrası harekete geçildiği bildirildi.
Çayırova Belediyesi ekiplerinin köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, köpeğin sahibine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.