Yavru kediden gülümseten görüntüler: Camide vaaz sırasında cemaatle ve tesbihle oynadı!

Gümüşhane’de Karşıyaka Mahallesi’ndeki Karşıyaka Camii’nde cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, cemaatle oyun oynadı.

Vaaz esnasında cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Cemaatin dikkatini çeken sevimli anlar, vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı. Yavru kedinin cami içerisindeki hareketleri, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.