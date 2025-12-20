Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ'ye kaç kişi başvurdu 2025? 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuran kişi sayısı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu belli oldu. 10 Kasım'da başlayan başvuru süreci 19 Aralık'ta sona erdi. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı kampanyada başvuru sayısı da duyuruldu. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutlar için kura süreci 29 Aralık'ta başlayacak.

TOKİ'ye kaç kişi başvurdu 2025? 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuran kişi sayısı
81 ilde yapılacak olan sosyal konutlarının başvuruları dün itibarıyla sona erdi. Milyonların yaptığı kampanyada geçerli başvuru sayısı da belli oldu.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Projesi'ne 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını da belirtti.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu 2025? 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuran kişi sayısı

TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?

Bu yıl uygulanan projesinde toplamda 8 milyon 840 bin kişi başvuruda bulundu. Geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin olarak kayıtlara geçti. 81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesinde süreç sona erdi. Şimdi ise gözler kura çekiminde.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu 2025? 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuran kişi sayısı

TOKİ BAŞVURU EN ÇOK HANGİ İLDE?

Toplamda 8 milyon 840 kişinin başvuru yaptığı sosyal konut projesinde 5 milyon 242 bin başvuru kabul edildi. , ve İzmir ise en çok başvuru yapılan iller arasında yer aldı. Başvuruların çoğunluğu genç kategorisinden yapıldı.

