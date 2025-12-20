TOKİ’ye kaç kişi başvurdu 2025? 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuran kişi sayısı

81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konutlarının başvuruları dün itibarıyla sona erdi. Milyonların başvuru yaptığı kampanyada geçerli başvuru sayısı da belli oldu.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını da belirtti.

TOKİ BAŞVURU SAYISI KAÇ?

Bu yıl uygulanan sosyal konut projesinde toplamda 8 milyon 840 bin kişi başvuruda bulundu. Geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin olarak kayıtlara geçti. 81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesinde süreç sona erdi. Şimdi ise gözler kura çekiminde.

TOKİ BAŞVURU EN ÇOK HANGİ İLDE?

Toplamda 8 milyon 840 kişinin başvuru yaptığı sosyal konut projesinde 5 milyon 242 bin başvuru kabul edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir ise en çok başvuru yapılan iller arasında yer aldı. Başvuruların çoğunluğu genç kategorisinden yapıldı.