TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesi merakla takip ediliyor.

Model için ilk adres İstanbul.

Her iki yakada ilk etapta 15 bin konut yapılacak ve şartları sağlayan vatandaşlar bu evlerde uygun fiyatla devletin kiracısı konumunda olacak.

Kiralık konutlardan alt gelir grubu yararlanacak.

Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini geçmeyenler başvuru yapacak.

TOKİ KİRALIK EVLER KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Projeler tamamlandıktan sonra TOKİ duyuruya çıkacak ve talep alınacak.

Sonra kura çekimi ile hak sahipleri tespit edilecek.

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

Evler üç yıllığına kiraya verilecek.

Bu süreçte, yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.

Kiralar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak ve memur maaş zammı oranında artış uygulanacak.

Üç yılın ardından kiracı çıkarılacak, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiraya verilecek.