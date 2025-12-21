Menü Kapat
11°
 Erdem Avsar

TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?

81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için kura süreci ise 29 Aralık’ta başlatılacak. Şimdi ikinci aşama olan kiralık konut projesi için araştırmalar arttı. İstanbul’daki 15 bin kiralık konut için 2026’nın ilk yarısında takvim duyurulacak.

TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?
Haber Merkezi
21.12.2025
21.12.2025
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek kiralık projesi merakla takip ediliyor.

Model için ilk adres .

Her iki yakada ilk etapta 15 bin konut yapılacak ve şartları sağlayan vatandaşlar bu evlerde uygun fiyatla devletin kiracısı konumunda olacak.

Kiralık konutlardan alt gelir grubu yararlanacak.

Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini geçmeyenler başvuru yapacak.

TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?

TOKİ KİRALIK EVLER KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Projeler tamamlandıktan sonra duyuruya çıkacak ve talep alınacak.

Sonra kura çekimi ile hak sahipleri tespit edilecek.

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?

Evler üç yıllığına kiraya verilecek.

Bu süreçte, yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.

Kiralar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak ve memur maaş zammı oranında artış uygulanacak.

Üç yılın ardından kiracı çıkarılacak, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiraya verilecek.

