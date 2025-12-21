Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki çocuğun altınları teslim etmeleri kalpleri ısıtmıştı: Bakan Kacır'dan özel ziyaret

Bağcılar'da iki çocuk yolda buldukları altınları sahibine ulaştırmak için çaba verdi. O görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çokça paylaşılan çocukları Bakan Fatih Kacır ziyaret etti. Ailelerini ve çocukları tebrik eden Kacır, hediyelerini de ulaştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 18:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte Bağcılar'da, yolda buldukları ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde olan çantayı sahibine ulaştıran çocukların evine gitti.

İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içi altın dolu bir çantayı sahibine ulaştırmayı başaran Samir Hasanova (13) ve Selim Bayhan'ı (12) ve ailelerini eden Kacır, şöyle konuştu:
"Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah."

İki çocuğun altınları teslim etmeleri kalpleri ısıtmıştı: Bakan Kacır'dan özel ziyaret

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ


Görüşmenin ardından Bakan Kacır, çocuklara diz üstü bilgisayarın yanı sıra TEKNOFEST montu da hediye etti.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürürken içinde altın olan çantayı bulan 2 , çantayı çevredeki bir esnafa götürmüştü.
Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etmiş, esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etmişti.
Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenilmişti.
Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti
Çocuk altın taca yakından bakmak isteyince olanlar oldu: 2,3 milyon TL'lik zarar
ETİKETLER
#çocuk
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#altın
#bağcılar
#Tebrik
#Doğruluk
#Dürüstlük
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.