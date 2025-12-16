Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti

Sakarya'da bir alışveriş merkezinin çevresinde denetime çıkan zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kadını yakaladı. Zabıta merkezine götürülen dilencinin üzerinden çıkan para ve altınların miktarı ise ekipleri şaşkına çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 06:12
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 06:26

Halkın duygularını sömürerek kazanç elde eden dilenci adeta vurgun yaptı. ekiplerine yakalanan kadının üzerinden yüklü miktarda ve çıktı.

DİLENCİ KADIN YAKALANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın, ekiplerce yakalanıp zabıta merkezine götürdü.

Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti

ÜSTÜNDEN 320 BİN TL'LİK ALTIN ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, dilenciden 35 bin TL nakit para ve toplam 320 bin TL değerinde altın çıktı.

Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti

Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara ise el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay’da kadın dilencinin yarım günlük kazancı şoke etti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilenciden pes dedirten numara! Sağlık ekipleri bile şoke oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilencinin yarım saatlik mesaisi kameralara yansıdı! Üstünden çıkan para şoke etti
ETİKETLER
#altın
#Serdivan
#dilenci
#zabıta
#para
#Sahte Düzenbazlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.