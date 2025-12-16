Dilenci değil sanki kuyumcu! Üstünden çıkanlar herkesi şoke etti

Halkın duygularını sömürerek kazanç elde eden dilenci adeta vurgun yaptı. Zabıta ekiplerine yakalanan kadının üzerinden yüklü miktarda para ve altın çıktı.

DİLENCİ KADIN YAKALANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın, ekiplerce yakalanıp zabıta merkezine götürdü.

ÜSTÜNDEN 320 BİN TL'LİK ALTIN ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, dilenciden 35 bin TL nakit para ve toplam 320 bin TL değerinde altın çıktı.

Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara ise el konuldu.