Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
Afganistan'da ağustos ayının son gününde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 800 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralanmıştı.