Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

3 AY ÖNCE DE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Afganistan'da ağustos ayının son gününde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 800 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralanmıştı.