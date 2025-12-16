Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! Kavgayı gören geldi

İstanbul Fatih'te bir iş yerinde 'yer işgali'nde bulunduğunu iddia eden yan dükkandaki büfe çalışanlarıyla arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada çalışanların bir bir olaya dahil olmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Taraflar daha sonra yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gruba müdahale ederken, bazı kişiler kavgada yaralandı. Olay sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E. ve S.D. "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.