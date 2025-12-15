Çocuk maçında skandal! Antrenör, kadın hakeme dehşeti yaşattı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Avni Kalkavan Stadı'nda gerçekleşen U12 Ligi müsabakası, spor camiasını sarsan bir şiddet olayına sahne oldu. Bu akşam saat 18.00’de oynanan Çubuklu Bala Spor-Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasında, 18 yaşındaki kadın hakem S.U., maç sırasında verdiği bir karar sonrası tansiyonun yükselmesiyle Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu'nun fiziksel şiddetine maruz kaldı. Olayın ardından bir açıklama yayımlayan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), çocuklara örnek olması gereken antrenörün davranışını kınadı. Yayınlanan açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı olunduğu vurgulanarak, spor sahalarında bu tür olaylara asla tahammül edilemeyeceği ifade edildi. Bir kadın hakeme yönelik gerçekleştirilen bu saldırının sadece kınanmakla kalınmayacağı belirtilen açıklamada, daha önce de benzer olaylarla adı anılan ve spordan uzak tutulması gerektiği ifade edilen söz konusu kişi hakkında derneğin hukuk birimi aracılığıyla tüm yasal sürecin ivedilikle başlatılacağı bildirildi.