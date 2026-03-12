Trafikte makas pahalıya patladı! 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Kadıköy sahil yolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü pahalıya mal olan bir cezayla karşılaştı. İddiaya göre sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı inceleme ve denetimlerde sürücünün trafikte makas attığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.