Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada

Antalya'da arkadaşları ile oturan 15 yaşındaki Batuğ Y., arkadaşlarıyla oturduğu sırada ‘Neden bakıyorsun' diyerek yanına gelen 2 akranı tarafından darp edildi. Darp sonucu burnu kırılan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı da kameraya yansıdı. Akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyleyen baba ise, "Anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor" dedi.

8 Şubat tarihinde ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir kafeye gelen 15 yaşındaki Batuğ Y. 2 arkadaşı ile birlikte masaya oturdu. Yemek yedikten sohbet eden çocukların masasına hiç tanımadıkları 2 akranı geldi. ‘Neden bakıyorsun' diyen 2 zorba 15 yaşındaki Batuğ Y.'ye saldırdı. Suratına gelen peş peşe yumruklardan kaçmaya çalışana Batuğ'un burnu kırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada

DARP ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, gençler arasındaki kısa süreli arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi. Olayın ardından ameliyat olan gencin tedavisi devam ederken, Batuğ Y.'nin ailesi polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. ikametlerinde gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada

"AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI YASA ÇIKSIN" ÇAĞRISI

Burnunda kırıklar bulunan ve rapor alan Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşanan akran zorbalığına tepki gösterdi. Oğlunun olay sonrası psikolojik destek almaya başladığını ve akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "8 Şubat tarihinde akşam saat 20.00 sıralarında oğlum kuzenleri ile birlikte yemek yerken kendi akranı 8-9 tane çocuk mekana geliyor. İçlerinden bir tanesi ‘Bana niye bakıyorsun' diyerek masaya tekme vuruyor. Oğlum da ‘Ben sizi tanımıyorum' derken arkadan birisi gelip yumruk vuruyor. Bunun sonucunda burnunda kırıklar meydana geliyor. Ertesi gün ameliyat oldu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ama psikolojisi bozuk, destek alıyoruz. Devletimizin bu konuda akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartması gerekiyor" dedi.

Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada

"BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRİN"

konusunda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirten baba Cihangir Yılmaz, "Nasıl ki köpek sahibi köpeği vatandaşı ısırdığı zaman ceza alıyor. Ama çocuklarımız sahipsiz gibi, anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor. Kanun çıkartılırken ailelerinde sorumlu olması gerekiyor. Bu şekilde olmadığı sürece çocuklarımızda şiddet olayları devam edecek. Biz çocuklarımızı topluma hayırlı evlatlar olsun diye yetiştiriyoruz. Ailelerden ricam lütfen çocuklarına sahip çıksınlar ve bilinçli birey yetiştirsinler. Çocukların daha önceden bir karşılaşması veya sosyal medyadan bir arkadaşlığı yok, birbirlerini tanımıyorlar. Çocuklar televizyonlardaki akran zorbalıklarını görüyor, belki de toplumda kendilerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Ama bir an önce bu konuda bir kanun çıkartılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada
