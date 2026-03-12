ABD-İsrail-İran savaşının ilk altı günlük faturası belli oldu! Maliyet dudak uçuklattı

ABD ve İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’tan bu yana yürüttüğü savaş 12’nci gününe girdi. Tahran yönetimi ise İsrail’in yanı sıra Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki hedeflere misilleme saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Çatışmaların bölge genelinde deniz taşımacılığı güzergahlarını, enerji piyasalarını ve sivil altyapıyı da etkilediği belirtilirken, durumun daha geniş çaplı bir bölgesel krize dönüşme riski taşıdığı ifade ediliyor.

MALİYET DUDAK UÇUKLATTI

The New York Times ve NBC News’un isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, savaşın ilk altı gününün maliyetini 11,3 milyar doların üzerinde olarak hesapladı.

Haberlere göre askeri yetkililer, söz konusu maliyet tahminini salı günü kapalı bir toplantıda ABD’li milletvekillerine sundu.

Bu tahminin, ilk saldırılardan önce askeri teçhizat ve personelin konuşlandırılması gibi çatışmayla bağlantılı bazı diğer maliyetleri içermediği; bu nedenle de gerçek rakamın önemli ölçüde daha yüksek olmasının beklendiği kaydedildi.