Füzelerden şikayetçiyken gökyüzüne övgüler yağdırdı! BAE'de 'Trump geri adımı'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen iş insanlarından Khalaf Al Habtoor, ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Trump'ın Körfez ülkelerini seçmedikleri bir savaşa sürüklediğini söyleyen Habtoor'un paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Kısa bir süre sonra ise hiçbir açıklama yapmadan kaldırıldı.

Habtoor silinen paylaşımında "Bölgemizi İran’la bir savaşın ortasına sürükleme yetkisini size kim verdi? Bu tehlikeli kararı hangi temele dayanarak aldınız? Tetiği çekmeden önce ortaya çıkacak zararları hesapladınız mı? Bu tırmanmanın ilk kurbanlarının bölge ülkeleri olacağını düşündünüz mü?" diye yazdı.

Trump'ın kararı İsrail'in baskısıyla alıp almadığını da sorgulayan milyarder, "Bölgemizi bir savaş alanına çevirmeye kim izin verdi?" ifadelerini kullandı.

BİR ANDA BAE'YE ÖVGÜLER

Silinen mesajın ardından Habtoor'un sosyal medya hesabında BAE hakkında övgü içerikli yeni paylaşımlar yer aldı. Habtoor bir paylaşımında "Bu sabah ülkemiz ne kadar güzel. Gökyüzünü bulutlar doldurmuş ve bereket yağmurları BAE topraklarına yağıyor" ifadelerini kullandı.

BAE'DEN UYARI

Savaşın başlamasının ardından BAE yönetimi sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik sıkı uyarılar yayımladı.

Yetkililer halktan yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgileri dikkate almalarını istedi ve "kamu düzenini veya ulusal birliği zedeleyebilecek" içeriklerin paylaşılmaması gerektiğini duyurdu.