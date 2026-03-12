Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

Citroen Mart 2026 fiyat listesi ile otomotiv piyasasına damga vurdu. Fransız otomobil devi, hem 2025 hem de 2026 model yeni araçlarını piyasaya sunarken, fiyat listesindeki güncellemeler de gözlerden kaçmadı. Peki, Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Citroen Mart 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…