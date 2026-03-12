Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

Mart 12, 2026 12:32
1
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

Citroen Mart 2026 fiyat listesi ile otomotiv piyasasına damga vurdu. Fransız otomobil devi, hem 2025 hem de 2026 model yeni araçlarını piyasaya sunarken, fiyat listesindeki güncellemeler de gözlerden kaçmadı. Peki, Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Citroen Mart 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…

2
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi, otomobil dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre Citroen elektrikli C3 fiyatı 1 milyon 468 bin TL’den başlarken, Citroen yeni ë-C5 Aircross’un başlangıç fiyatı ise 3.200.000 TL’den başlıyor. İşte detaylar…

3
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN ELEKTRİKLİ C3 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.488.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.468.000 TL
  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.548.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.528.000 TL

4
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN C3 AİRCROSS HYBRİD 145 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.974.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 2.068.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.968.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 2.171.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.071.000 TL
  • Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

5
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN ELEKTRİKLİ C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ MART 2026

83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.707.000 TL

6
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN C4 X FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 1.962.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.862.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.066.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.966.000 TL

7
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN ELEKTRİKLİ E-C4 X FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 115 KW Max 2.167.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.017.000 TL

8
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN C4 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 1.962.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.862.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.057.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.957.000 TL
  • Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

9
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN ELEKTRİKLİ E-C4 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 115 KW Max 2.202.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.052.000 TL

10
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN YENİ C5 AİRCROSS HYBRİD 145 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.650.000 TL
  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.850.000 TL

11
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN YENİ Ë-C5 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 157 kW Plus - 2.430.000 TL
  • 157 kW Max - 3.200.000 TL

12
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN AMİ FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 585.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 545.000 TL (Model Yılı 2026)
  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 595.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 555.000 TL (Model Yılı 2026)
  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 605.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 565.000 TL (Model Yılı 2026)

13
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN BERLİNGO FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.779.000 TL
  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.847.000 TL
  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.959.000 TL

14
Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

CİTROEN BERLİNGO VAN FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.381.000 TL
  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.459.000 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.