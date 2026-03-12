Citroen Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi piyasaya damga vurdu

Kategoriler
Citroen Mart 2026 fiyat listesi ile otomotiv piyasasına damga vurdu. Fransız otomobil devi, hem 2025 hem de 2026 model yeni araçlarını piyasaya sunarken, fiyat listesindeki güncellemeler de gözlerden kaçmadı. Peki, Yeni C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Citroen Mart 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…
Citroen C3, C4, C5, Aircross, Ami ve Berlingo fiyat listesi, otomobil dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre Citroen elektrikli C3 fiyatı 1 milyon 468 bin TL’den başlarken, Citroen yeni ë-C5 Aircross’un başlangıç fiyatı ise 3.200.000 TL’den başlıyor. İşte detaylar…
CİTROEN ELEKTRİKLİ C3 AİRCROSS FİYAT LİSTESİ MART 2026
83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.707.000 TL