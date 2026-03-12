ABD'yi şiddetli fırtına vurdu! Illinois ve Indiana eyaletlerinde hayat felç oldu

ABD’nin kuzeydoğusunda Illinois ve kuzeybatısında Indiana bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına, yerleşim yerlerinde hasara yol açtı.

Ulusal Hava Servisi (National Weather Service) tarafından yapılan açıklamada, “Dün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzeydoğu Illinois ve kuzeybatı Indiana’nın bazı kesimlerinde birden fazla güçlü hortum ve olağanüstü büyüklükte dolu ile şiddetli bir hava olayı yaşandı.” ifadelerine yer verildi.