10°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, yarın için kar alarmı verildi. Ülkenin batı kesimlerinde yazdan kalma günler beklenirken, yarından itibaren doğu kesimlerine kış geri geliyor. İşte detaylar...

Özge Sönmez
12.03.2026
07:33
12.03.2026
07:39

Genel Müdürlüğü 12 Mart Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda bugün yurt genelinde yağış beklenmediği bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde ve olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart Perşembe günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde yağış beklenmezken, doğu kesimlerinde kar yağışı alarmı verildi.
12 Mart Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Sabah ve gece iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, kuzey ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
5 günlük raporda doğu kesimleri için kar alarmı verildi.
Yarın (Cuma) Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
Cumartesi günü kar yağışı ve sağanak tüm bölgeye yayılacak.
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

KAR YAĞIŞI GERİ Mİ GELİYOR?

Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise doğu kesimleri için kar alarmı verildi. Yarın Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da etkisini gösterecek. Cumartesi günü kar yağışı ve sağanak tüm bölgeye yayılacak. Hafta sonu ise kar yağışı etkisini iyiden iyiye arttıracak, sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

12 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#don
#buzlanma
#Gündem
