İslam Memiş altın için tarih verdi: 2000 dolar çakılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüş savaş fiyatlamasına devam ediyor. Borsa ve Bitcoin ise petrol fiyatlarının etkisiyle yön arayışında. Peki bu karışık dönemde yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Finans analisti İslam Memiş, YouTube’da katıldığı bir canlı yayında küresel piyasalar, altın, gümüş, borsa ve kripto varlıklara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ölçekte yeni bir enflasyon krizinin kapıda olabileceğini belirten Memiş, özellikle jeopolitik risklerin ekonomik maliyetinin geçmiş dönemlere göre daha ağır olacağını söyledi.
Memiş, İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan savaşın geçmiş yıllardaki çatışmalardan çok daha yüksek ekonomik faturalar doğurabileceğini dile getirdi.
Altın yatırımcılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi gerektiğini ifade etti.
Memiş, "Altın tarafında nakite ihtiyacı olmayanlar beklemeli. 5880 dolar seviyesinde çıkış yapabilirsiniz ama şu an erken. Peki altın tekrar ne zaman alınır?"
Ons altın için geniş bant aralığının takip edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Ons altında geniş bant aralığına odaklanmak lazım. Hazirana kadar 6000 dolar seviyesi, hazirandan sonra 2000 dolarlık sert düşüş bekliyorum. Bu öngörüm hâlâ geçerli. 2026 yılının ilk yarısına kadar bekleyebilirler" dedi.
Altın yatırımcılarının henüz piyasadan çıkmaması gerektiğini belirten Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.
Memiş "Gümüş yatırımcısının da canı çok yandı, onların da devreye girmesi lazım. Dışarıda çok jeopolitik gerilim beklemiyorum. 2026 yılında altından çıkış için erken. Düşüşler alım fırsatı ancak 6000 dolar seviyesi gelince ben vedalaşacağım" dedi.
Haziran ayına özellikle dikkat çeken Memiş, bu beklentinin arkasında birçok faktör bulunduğunu söyleyerek "Çok etken var. 2025 yılının sonundan beri aynı şeyi söylüyorum. Fed başkanının yeniden başlaması ve haziranda ilk hamlesi yapması. Büyük fonlar yılı ikiye ayırdı, büyük hamle yapacaklar küresel piyasalarda. Alırken de satarken de onlar kazanıyor" şeklinde konuştu.
GÜMÜŞ YATIRIMCISI NE YAPMALI?
Gümüş yatırımcıları için iki farklı strateji öneren Memiş, "İki strateji belirlemek lazım. Kısa ve uzun vadeli yatırımcı. Kısa vadeliler bu fiyattan alabilir. 87 dolardan aldınız, 19 dolardan çıkış yapabilirsiniz." dedi.
Uzun vadeli yatırımcılar için ise "Uzun vadeli yatırımcı altın alıp altında bekleyip rasyo 80 seviyesine gelince elindeki altınla gümüş alabilir" şeklinde konuştu.
Borsa tarafında ise mevcut yükselişin kalıcı olmayabileceğini belirten Memiş, yılın ikinci yarısına dikkat çekti.
"Borsa 13.208 puan seviyesinde. Kalıcı olduğunu tahmin etmiyorum. Tekrar satışlar gelebilir. Bu yıl borsa yatırımcısı için ikinci yarıda pozitif beklentim var" dedi.
Memiş, genel değerlendirmesinde ise yılın ilk ve ikinci yarısında farklı yatırım araçlarının öne çıkacağını ifade etti.
Yılın ilk yarısında altın ve gümüşün kazandırabileceğini söyleyen Memiş, yılın ikinci yarısında ise borsa ve Bitcoin tarafında yükselişler beklediğini dile getirdi.