İslam Memiş altın için tarih verdi: 2000 dolar çakılacak

NEDEN HAZİRAN AYI?

Haziran ayına özellikle dikkat çeken Memiş, bu beklentinin arkasında birçok faktör bulunduğunu söyleyerek "Çok etken var. 2025 yılının sonundan beri aynı şeyi söylüyorum. Fed başkanının yeniden başlaması ve haziranda ilk hamlesi yapması. Büyük fonlar yılı ikiye ayırdı, büyük hamle yapacaklar küresel piyasalarda. Alırken de satarken de onlar kazanıyor" şeklinde konuştu.

