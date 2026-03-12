Karaman'da feci kaza! Güvenlik kamerası anbean kaydedildi

Kategoriler
Karaman’da hafif ticari aracın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ahi Evran Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. (23) idaresindeki hafif ticari araç Nafiz A.’nın (54) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete kontrolsüz kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan elektrikli motosikletin sürücüsü Nafiz A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.