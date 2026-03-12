Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları

İran savaşı piyasaları altüst etti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 13. gününe girerken, altın da yön arayışına devam ediyor. Savaşın ilk günleri yükseldikten sonra aniden düşen altın yine kararsız. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları 12 Mart Perşembe gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Mart 2026 altın fiyatları...