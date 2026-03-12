Irak’ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı: Çok sayıda kişi öldü

Irak’ın batısındaki Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde, Haşdi Şabi 19. Tugay’a bağlı bir karargah, ABD’ye ait olduğu tahmin edilen savaş uçakları tarafından ağır bombardımana tutuldu. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 35 Haşdi Şabi üyesinin öldüğünü 90’dan fazla Haşdi Şabi mensubunun ise yaralandığını bildirdi. Karargahların tamamen çöktüğü, enkaz altında kalanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.