Savrulan aracın tırın altına girdiği anlar kamerada! Pestil gibi ezilen otomobilden sağ kurtuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, savrulduktan sonra park halinde bulunan tırın altına girdi. Feci kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla gittiği ve çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak savrularak park halindeki tırın altına girdiği anlar yer aldı.