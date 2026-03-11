Öldürdüğü kadının altın bileziklerini böyle bozdurmuş! Kuyumcudaki anlar güvenlik kamerasında

Kategoriler
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yaptığı ilk tespitlerde maktulün altınlarının çalındığını belirledi. Kasten öldürme ve yağma olayını aydınlatmak için harekete geçen polis ekipleri, cinayet zanlısının S.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, maktule ait 3 altın bileziği kuyumcuya giderek bozdururken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.