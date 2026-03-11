Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri öne çekildi. Ramazan Bayramı öncesinde maaşlar hesaplara yatırılacak. Mart ayı maaşları normal şartlarda SSK emeklileri için 17’si ve 26’sı arasında, Bağ-kur emeklileri için ise 25 ve 28’i arasında yatırılacaktı. Emekli bayram ikramiyeleri ise tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödenecek. Bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla ödenirken herhangi bir başvuru vb. gerektirmeyecek. 4A, 4B emekli maaş ödeme tarihlerinin belli olmasıyla son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri 2026 ne zaman yatacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları ve bayram ikramiyerleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin, bayrama denk gelmesi sebebiyle maaşların erken alıp alınmayacağı tartışma konusu oldu. Dini bayramlar, resmi tatil olduğundan bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. Emekli ödemeleri, bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlıyor. Daha önceki yıllarda bayram öncesinde emekli maaşlarının öne çekiliyor olması sebebiyle gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmişti. Emekliler, Mart ayında maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesinden de yararlanacak. Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler, resmi tatil olduğundan bayram boyunca bankalar kapalı olacak. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanların maaşları, her ayın 15’inden itibaren yatırıldığı için bayrama maaşlar yetişecek. Peki Emekli maaşları bayramdan önce mi yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? İşte, ve bayram ikramiyeleri ödemelerinde son durum…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar olacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi hesaplaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖDEME TAKVİMİNİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." ifadelerini kullanırken emekli maaşlarının ise 14 Mart'tan itibaren yatırılacağını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2026 EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

4C Emekli Sandığı maaşları, Mart ayının ilk haftasında ödenmeye başlandı. 4A SSK ve 4B Bağ-Kur maaşları için gözler ödeme takvimine çevrildi. Normal şartlarda tahsis numarasına göre SSK emeklileri aylıklarını 17’si ve 26’sı arasında alıyor. Bağ-kurluların maaşları ise 25 ve 28’i arasında ödeniyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart’ta başlayacak ve bayram tatili 3 gün sürecek. Tahsis numarasına göre emekli maaşları farklı günlerde ödenecek. Daha önceki takvim göz önünde bulundurulduğunda SSK emeklilerinde tahsis numarasının sonu 9,7 ve 5 olanların maaşları bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının sonu 3,1 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasına kalacak. Bayramda kamu kurumları ve bankalar kapalı olmasına rağmen emekli maaşları yatırılacak.
Bağ-kur emeklileri için ise normal şartlarda ödemeler 25 Mart’ta başlayacak ve 28 Mart’a kadar tamamlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Maaş ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Bayram öncesinde tüm emeklilerin aylık ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BİRLİKTE Mİ YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli hesaplarına yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram ikramiyelerini maaş alınan bankalar aracılığıyla aldığından ek olarak bir başvuru veya işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Daha önceki yıllarda emekli bayram ikramiyeleri, bayram başlangıcından önce hesaplara yatırılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bu yılda yapılan çalışma doğrultusunda bayram ikramiyeleri ödemeleri 20 Mart tarihinden önce yatırılacak. Maaş ödemelerinin öne çekilmesi durumunda emeklilerin ikramiye ile beraber yatırılması söz konusu olacak. Ancak henüz SGK tarafından bayram ikramiyesi ödeme günleri duyurulmadı. Emeklilere ikramiyeler, tahsis numarasına göre maaşlarda olduğu gibi farklı günlerde yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ZAMLANACAK MI, NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde artış göstererek 4 bin lira seviyesine yükseltilmişti. Bu yıl bayram ikramiyesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme çalışması yapılmadı.

Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaş ödeme günleri takvimi 2026 belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesiyle ilgili beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Bütçe dengesine vurgu yapan Güler, torba yasa çalışmasında ikramiye artışının yer almadığına dikkat çekerek “ . SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#emekli maaşı
#Çalışma Bakanlığı
#bayram ikramiyesi
#Maaş Ödemeleri
#Emekli Ödeme Takvimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.