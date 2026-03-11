Menü Kapat
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

Mart 11, 2026 10:10
1
ihtiyaç kredisi

Bankalar 2026'nın üçüncü ayında müşterilerin belli tutardaki ihtiyaçlarına yönelik daha düşük oranlarda faizli kredileri devreye aldı. 

Bu kredilerde bankaların temel olarak aradığı şart 'yeni müşteri olma' kriteri. 

Bunun dışında herhangi bir kredi kartı ya da otomatik fatura talimatı gibi şartlar öne sürülmüyor. En düşük oran ise %0,99’a kadar geriliyor. 

İşte en düşük maliyetli banka kredileri ve oranları…

  

2
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

Piyasalar son dönemde jeopolitik risklerde yaşanan artışla çalkalanırken, TCMB’nin aldığı tedbirlerle birlikte gecelik fonlama oranları %37’den %40’a yükseldi. Böylece TL için “koruma kalkanı” da devreye girmiş oldu. Buna karşılık bankalarda mevduat oranları ve ihtiyaç kredisi oranlarında yükselişler yaşandı.

3
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 32 günlük mevduat oranları yeniden %40 seviyesinin üzerine çıktı. %3’ün altında olan 12 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları ise, bu hafta %3,29’a yükseldi. Birçok bankada da %3,5 ve üzeri seviyeler görülmeye başlandı.

4
ucuz kredi

VATANDAŞTAN UCUZ KREDİ ARAYIŞI 

Kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler ise “en düşük kredi faizi” arayışlarını hızlandırdı. Bankalar, bu noktada faizsiz kredi seçeneği sunsa da bu kredilerin tutarının düşük, vadesinin de kısa olması ve bir miktarının kredi kartı, otomatik fatura talimatı gibi şartlara bağlanması, tüketiciler için “frenleyici” unsurlar olarak öne çıkıyor.

5
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

KAMPANYALI KREDİ ŞARTLARI NE?

Öte yandan bankalar, belli tutarlardaki kredileri daha düşük oranla sunduğu kampanyaları da devreye aldı. Bu kredilerde ise sadece “yeni müşteri olma” şartı aranıyor. Herhangi bir kredi kartı ya da otomatik fatura talimatı gibi şartlar öne sürülmüyor.

6
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

11 Mart 2026 itibarıyla bankalarca sunulan kampanyalı ihtiyaç kredileri şöyle:

-Akbank: 100 bin TL, %0,99 oran, 12 ay vade

-Denizbank: 100 bin TL, %1,99, 6 ay vade

-QNB: 100 bin TL, %1,99, 12 ay vade

 

 

7
İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

-Alternatif Bank: 100 bin TL, %1,99, 12 ay vade

-ON Dijital: 150 bin TL, %2,99, 21 ay+3 ay erteleme

-Anadolu Bank: 250 bin TL, %2,89, 24 ay vade

 

8
en düşük faizli banka kredileri

UZMANLAR NE DİYOR?

Bankacılık kaynakları, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin rafa kalktığını belirterek, “Jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte TCMB’nin de beklemeye geçebileceği aktarılıyor. Bu durumda kısa vadede kredi oranlarının da yüksek kalması öngörülebilir. Tüketiciler ise kendileri için uygun kampanyalara yönelerek, nakit ihtiyaçlarını daha düşük maliyetle karşılayabilir” görüşünü dile getiriyor.

