İhtiyaç kredisinde %0,99 sürprizi! İşte banka banka en düşük maliyetli krediler

VATANDAŞTAN UCUZ KREDİ ARAYIŞI

Kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler ise “en düşük kredi faizi” arayışlarını hızlandırdı. Bankalar, bu noktada faizsiz kredi seçeneği sunsa da bu kredilerin tutarının düşük, vadesinin de kısa olması ve bir miktarının kredi kartı, otomatik fatura talimatı gibi şartlara bağlanması, tüketiciler için “frenleyici” unsurlar olarak öne çıkıyor.