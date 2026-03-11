Kazakistan'da kar fırtınası hayatı felç etti: 1 kişi hayatını kaybetti, 407 kişi tahliye edildi

Kategoriler
Kazakistan'ın kuzey kesimlerinde kar fırtınası hayatı felç etti. Şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Astana-Karaganda güzergahında dün 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları başlatan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, 10-11 Mart tarihlerinde 407 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, fırtına nedeniyle birçok güzergahın geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirerek, bölge halkına zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.