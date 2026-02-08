Kar fırtınası Japonya'yı esir aldı! Bilanço her geçen gün artıyor

Japonya’nın çeşitli bölgelerinde geçen aydan bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar ağır sonuçlara yol açtı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’ndan (FDMA) alınan bilgilere göre, 20 Ocak’tan bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46’ya çıktı.

Niigata 17 ölüm ile en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 9 ölümle Akita ve 5'er ölümle Hokkaido, Aomori ve Yamagata izledi. Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane eyaletlerinde de 1'er ölüm kayda geçti.

Ülke genelinde 187'si ağır, 356'sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.