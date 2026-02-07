Gram altın cephesinde kötü haber! İslam Memiş yeni hedef fiyatı ilan etti

Altın fiyatları için düşüşün ne kadar devam edeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Değerli metallerdeki hareketlilik de devam ediyor. Uzmanlar bu sert düşüşün zaten beklenen bir düzeltme olduğunu savunsa da yatırımcılar panik halde. Peki altın, gümüş, döviz ve Bitcoin gibi enstrümanlar nereye sürükleniyor? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin kritik öngörülerde bulundu.

