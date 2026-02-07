Gram altın cephesinde kötü haber! İslam Memiş yeni hedef fiyatı ilan etti

Kategoriler
Altın fiyatları için düşüşün ne kadar devam edeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Değerli metallerdeki hareketlilik de devam ediyor. Uzmanlar bu sert düşüşün zaten beklenen bir düzeltme olduğunu savunsa da yatırımcılar panik halde. Peki altın, gümüş, döviz ve Bitcoin gibi enstrümanlar nereye sürükleniyor? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin kritik öngörülerde bulundu.
ABD’den gelen makroekonomik verilerin önemini koruduğunu ancak piyasalarda güçlü bir karşılık bulmadığını ifade eden Memiş, "Küresel piyasalarda şu an asıl odak Amerika–İran gerilimi. Bu nedenle ekonomik veriler biraz arka planda kaldı" dedi.
Avrupa Merkez Bankası’nın beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tuttuğunu hatırlatan Memiş, "Euro/dolar 1,2080 seviyesine kadar yükseldi. Benim yılın ilk yarısı için öngörüm 1,2122’ydi ve bu beklentimi koruyorum. 1,20 üzeri çok istenmese de test edilebilir. Ancak temkinli olmak gerekiyor" dedi.
Fed politikalarının piyasalar üzerindeki belirleyici etkisinin sürdüğünü vurgulayan Memiş,"Bu yıl Fed’in en az beş faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Yeni Fed Başkanı’nın duruşu önemli ama Trump’ın tercihleri doğrultusunda, onunla benzer görüşte bir isim görebiliriz" diyerek faiz beklentisi hakkında bilgi verdi.
Piyasalarda rasyonel fiyatlamadan uzaklaşıldığını savunan Memiş, "Bağımsız ve manipülatif hareketler görüyoruz. Jeopolitik riskler gündeme geldiğinde yön çok hızlı değişiyor. Kararsız ve belirsiz bir piyasa var" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sert ve değişken söylemlerinin piyasalar için büyük risk oluşturduğunu belirten Memiş, jeopolitik başlıkların çoğu zaman birer “bahane” olarak kullanıldığını savundu.
Memiş, "Olumlu haberlerde borsalar yükseliyor, değerli metaller düşüyor. Olumsuz haberlerde ise çok daha sert tepkiler geliyor. 2026 yılı benim için tam anlamıyla bir manipülasyon yılı. Kalıcı trendler olmayacak, sert yükselişler ve düşüşler sürecek" diyerek yatırımcıları uyardı.
Değerli metallere de değinen Memiş, özellikle gümüşte yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekti. CME’nin teminat artışlarının piyasayı zorladığını belirten analist, 2026 yılında kaldıraçlı ve kredili işlemlerin ciddi risk barındırdığını söyledi.
Altın için yıl sonu hedefini paylaşan Memiş, ocak ayında “balon fiyatlama” uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Ons altında yıl sonu için 5.880–6.000 dolar aralığını hedefliyorum. Bu seviyelerde altınla kademeli olarak vedalaşırım. Sonrasında çok daha sert satışlar bekliyorum" dedi ve altın konusunda kritik öngörülerini paylaştı.
Gümüşte ise görünümün daha zorlu olduğuna işaret eden Memiş, "2025’in şampiyonu gümüştü ama 2026’nın şampiyonu değil. Bu yıl altın gümüşe kıyasla daha güçlü kalacaktır" dedi.
Yurt içinde gram altında yoğun fiziki talep olduğunu söyleyen Memiş, Kapalıçarşı’da makasların açıldığına ve 1 gram altın bulmanın zorlaştığına dikkat çekti. Fiziki altın almak isteyenler için bankalar ve Darphane sertifikalarının daha mantıklı olabileceğini ifade etti.
Bitcoin için dikkat çekici bir yorum yapan Memiş, "Bugün en ucuz enstrüman Bitcoin. Ardından altın, sonra gümüş geliyor. Bu düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yılın ikinci yarısında Bitcoin yeniden çok konuşulacak. Sepette mutlaka Bitcoin olmalı" diyerek çarpıcı bir görüş belirtti.
Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, 2026 yılı için daha umutlu olduğunu belirterek, "12.800 puan güçlü destek. 14.000 kırıldıktan sonra yeni rekorlar mümkün. 13.000’in altı benim için alım fırsatı" değerlendirmesinde bulundu.