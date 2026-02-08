Menü Kapat
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde kar ve sağanak etkili olacak. 2 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesine dikkat çekildi. İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde düşecek. İşte hava 8 Şubat Pazar hava durumu...

Genel Müdürlüğü 8 Şubat 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken bazı 7 ilde ise etkili olacak.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK ALARMI

Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak. İstanbul'da yağmur öğle saatlerinden sonra bastıracak.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞACAK

Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

Kar yağışı Tunceli, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ardahan'da yoğun şekilde etkili olacak.

2 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yaptı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren iki ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Aksaray ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Bayburt çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

