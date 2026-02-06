Menü Kapat
Hafta sonu yağmur ve kar bastıracak: Meteoroloji haritalı yayımladı

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiren hava durumu haritası paylaşıldı. Bir süre birkaç derece yükselen sıcaklıklar yerini yeniden yağmura bırakıyor. Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmelere göre yurdun bir bölümü yağışlı bir bölümü kar yağışlı havanın etkisine girecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 18:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7-8 Şubat günlerinin hava durumu haritasını yayımladı. Hafta sonu tahminlerine göre yağmur ve kar yağışı görülecek.

Hafta sonu yağmur ve kar bastıracak: Meteoroloji haritalı yayımladı

HAFTA SONU HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta sonu yağmur ve kar bastıracak: Meteoroloji haritalı yayımladı

BATIDA İSE SAĞANAK SÜRECEK

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini bildirdi.

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek." dedi.

Hafta sonu yağmur ve kar bastıracak: Meteoroloji haritalı yayımladı

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

