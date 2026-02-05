Gökyüzünde dev rekor! Şanlı Türk bayrağıyla havada süzüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yaklaşık 662 metrekarelik Türk bayrağıyla gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışında Türkiye rekoru kırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ’ın imza attığı bu başarıyı şu sözlerle paylaştı: "Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri, gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor" Bu atlayışla 2005’ten beri kırılamayan rekor geride bırakıldı.