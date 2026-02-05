Menü Kapat
Yüzlerce yıllık Türk tatlısı dondurmayla buluştu! Şimdi dünyaya satıyor

Türk tatlısı olan irmik helvası dondurmayla birlikte artık gençlerin de ilgisini çekiyor. Antep fıstıklı, meyveli olarak çeşitlere ayrılan irmik helvası Dubai, Katar, Almanya ve ABD gibi yurt dışında birçok noktada ilgi görüyor.

Yüzlerce yıllık Türk tatlısı dondurmayla buluştu! Şimdi dünyaya satıyor
05.02.2026
saat ikonu 11:44
05.02.2026
saat ikonu 11:44

Türkiye’nin yıllardır damak tadı olan irmik helvası günümüzde farklı çeşitleriyle öne çıkıyor. Birçok dükkanda ve şubede satılan helva çeşitleri artık gençlerin de ilgisini çekiyor. Milyonlarca kişi klasik, Antep fıstıklı, Dubai çikolatalı, meyveli irmik helvasını bulabiliyor.

Yüzlerce yıllık Türk tatlısı dondurmayla buluştu! Şimdi dünyaya satıyor

İRMİK HELVASI VE DONDURMA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 125 yıllık tarihe sahip bir helvacının 4'üncü kuşak temsilcisi Cihan Bozacılar, yüzlerce yıllık tarihe sahip geleneksel Türk tatlısı olan irmik helvasını 2017'de dondurmayla bir arada sunmaya başlayarak, gençlerin tüketim alışkanlıklarına girmeyi başardı.

Cihan Bozacılar, ‘’Osmanlı'dan gelen kültürel mirasımız olan irmik helvasını dondurmayla buluşturduk. İrmik helvası genellikle Ramazan ayında iftar sonrasında tüketilen bir tatlı türü. Anadolu'da düğün yemeklerinde de sıkça tüketiliyor. Biz bu geleneksel tatlıyı dondurmayla kolay sunum halinde planladık.’’ dedi.

Yüzlerce yıllık Türk tatlısı dondurmayla buluştu! Şimdi dünyaya satıyor

HELVA TÜKETİM YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

Normalde tahin helvasının, yaz ve irmik helvasının genel tüketim yaş ortalamasının yukarıda olduğunu belirten Bozacılar, "Gençlere bu tatlıyı tükettirmek kolay değildi. Dondurmalı hale gelince tüketici yaşını çok aşağılara çektik. Çocuklar ve dondurmalı irmik tatlısını çok sevdi" dedi.

Gıdada hızlı tüketim çağında olunduğunu dile getiren Bozacılar, "İnsanlar yemeğini, tatlısını hızlıca tüketip işlerini halletme telaşında. Elbet yemek ayrı bir kültür, sohbeti, buluşmaları, iş görüşmeleri açısından önemli. Ancak hızlı tüketimde tatlının yeri azdı. Biz hızlı gıda tüketimine dondurmalı irmik helvasını da soktuk. Ayakta kase içinde tadımlık özel bir lezzet oldu" diye konuştu.

Dondurmalarının keçi sütünden olduğunu vurgulayan Bozacılar, "Dondurmanın formülü bize ait, ürettiriyoruz. İrmiği de hep aynı güvenilir yerlerden kaliteli olarak tedarik ediyoruz. Bizde lezzetin sürdürülebilir olması ve bozulmaması çok önemli" ifadesini kullandı.

Yüzlerce yıllık Türk tatlısı dondurmayla buluştu! Şimdi dünyaya satıyor

GELENEKSEL TÜRK TATLISI ABD'DE TÜKETİLİYOR

Zamanla irmik helvasını çeşitlendirdiklerini belirten Bozacılar, klasik irmik helvası yanında, cennet çamuru denilen Antep fıstıklı, lotuslu, sade çikolatalı, Dubai çikolatalı ve meyveli sultan çeşitlerinin bulunduğunu anlattı. Dubai, Katar, Almanya ve ABD gibi yurt dışında birçok noktada şubelerinin bulunduğunu aktaran Bozacılar, şöyle devam etti:

"Şu an 20 ülkede satışımız var. Türkiye ve yurt dışında lokomotif ürünümüz klasik irmik helvası. Bunu cennet çamuru içerikli ürünümüz izliyor. Kanada'da mesela en çok bu ürünümüz tüketiliyor, ilgi görüyor. ABD gibi bir ülkede geleneksel tatlımızın, irmik helvasının tüketilmesini sağlamak bizi çok mutlu ediyor. Dubai'de, Katar'da, Kuveyt'te üst düzey yöneticilerin, yüksek statüdeki kişilerin bile bizim tatlımızı yediklerini duyuyoruz, mutlu oluyoruz"

Bozacılar, "Kendi tatlı kültürümüzü yurt dışında da sunmak çok keyifli. Şubelerimizle 4-5 bin kişiye istihdam sağlamış olduk. Ticari hareket sağladık ve bu bizi mutlu ediyor." dedi.

