Trafik cezaları artıyor! 6 madde Meclis'ten geçti: Hapis ve ağır para cezaları geliyor

TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme ile trafik magandalarına ağır cezalar verilecek. Kabul edilen 6 maddede belirlenen kurallara uymayan sürücülere hem hapis hem de ağır para cezaları kesilecek. İşte detaylar...

TAŞIMA İZİNLERİ OLMAYAN SÜRÜCÜLERE 60 BİN LİRA

Kabul edilen maddelere göre, yüklü ve yüksüz araçlarda ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan yük, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan yüklenemeyecek, taşınamayacak ve taşıttırılamayacak. Yükün uygun bağlama ve sabitleme yapılmayarak kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak, devrilecek veya aracın dengesini bozacak şekilde yüklenmesi yasak olacak. Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak.

Araçların yüklenmesinde yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira, kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yüklemesi, yükün kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi, yükün her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmesi, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi halinde 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ile konteyner taşıyan araçlar tarafından ihlali halinde idari para cezası 20 bin lira olarak uygulanacak.

Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler almadan taşıyanlara 20 bin lira, taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttırana 60 bin lira, gabari dışı yük yükleyen ve taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 20 bin lira idari para cezası verilecek.

Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın yüzde 10 fazlasına kadar yüklemelerde 10 bin, yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde 20 bin, yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde 30 bin, yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde 40 bin, yüzde 25'ten fazla yüklemelerde 60 bin lira işleten ve gönderene ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Ağırlık ve boyut denetimlerinin yapıldığı kontrol mahallerinde işaretlere uymadan veya işaret, ışık, ses veya görevlilerin "dur" ikazına rağmen tartı, ölçü veya belge kontrolüne girmeden seyrine devam eden araçlara tescil plakalarına göre, yetkililerce yapılacak ağırlık ve boyut denetimlerini engelleyen araçların sürücüsüne veya işletenine 60 bin lira idari para cezası kesilecek.

Milletlerarası taşımalarda yabancı plakalı araçlar, idari para cezaları tahsil olunmadan ülkeyi terk edemeyecek.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYAN ARAÇLARA CEZA YAĞACAK

Araçlarda kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartları ile araç cinslerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

Araçları denetlemeye, Bakanlığın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkili olacak. Yükümlülüğe uymayan aracın işletenine, belirtilen görevlilerce 6 bin lira idari para cezası uygulanacak ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek. İdari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel Kurulda madde üzerinde verilen ve kabul edilen önergeye göre, karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Buna göre, karlı ve buzlu hava şartlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların güvenle seyredemediği kara yollarında, kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

"DRİFT ATAN" SÜRÜCÜYE REKOR CEZA

Kanun teklifiyle kamuoyunda "drift atmak" olarak bilinen hareketleri yapan sürücülere verilecek cezalar düzenleniyor.

Buna göre, motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak. Bu hükme uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Geri alınan sürücü belgeleri, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle tescil kayıtlarında belirtilen kişiden fazlası taşınamayacak. Bütün sorumluluk ve giderler, araç sürücüsüne ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilecek.

YAYA YOLUNDA SKUTER KULLANAN YANDI

Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Buna göre, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürenlere, bisiklet sürenlerin en az bir elleri, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elle taşıtlarını sürmeyenlere ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymayanlara, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinden sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenlere ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşıyanlara, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlara 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak, söz konusu araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında sürücü belgesi iki defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.