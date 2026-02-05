Altın ve gümüş çakıldı! Gram altında sert düşüş: İşte 5 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında gün yine çok hareketli başladı. Bir anda sert bir yükseliş gösteren altın ve gümüş aniden çakıldı. Gümüşteki değer kaybı yüzde 14'e dayandı. Vatandaşlar ise inişli çıkışlı grafik izleyen altındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Şubat 2026 altın fiyatları...