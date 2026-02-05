Euro ve dolar günü yükselişle açtı! İşte 5 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 5 Şubat Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro günü yine yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,5314
Satış (TL): 43,5372
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,3888
Satış (TL): 51,4607