ChatGPT çöktü mü 4 Şubat neden açılmıyor?

ChatGPT, akşam saatlerinden itibaren teknik sorunlarla gündeme oturdu. Pek çok kullanıcı, sisteme giriş yapmaya çalıştığında hata mesajlarıyla karşılaştığını veya mevcut sohbetlerin yüklenmediğini paylaştı.

Özellikle profesyonel iş basamaklarında yapay zekâyı kullanan kitle, çeşitli forum platformları ve sosyal medya üzerinden hizmet ne zaman normale dönecek cevap aramaya başladı.

CHATGPT KESİNTİYE Mİ UĞRADI NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Teknik ekiplerden gelen ilk veriler, platformdaki erişim problemlerinin temelinde sunucular üzerindeki aşırı yükün bulunduğunu gösteriyor.

Dünya çapında artan kullanıcı sayısı ve eş zamanlı olarak gönderilen fazla mesaj talebi, sunucu kapasitelerinin zorlanmasına ve yer yer sistemin yanıt vermemesine sebep oluyor.

Yapılan incelemelere göre, bu tür anlık çöküşler çoğunlukla platforma eklenen yeni özellikler veya küresel talep patlamalarıyla tetikleniyor.

OpenAI, vuku bulan aksaklıkların ardından süratli bir müdahale süreci başlattı. Şirketin geçmişteki teknik sorunları çözme hızı göz önüne alındığında, sistemin büyük bir bölümünün kademeli olarak normale döndüğü aktarılıyor.