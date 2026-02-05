4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
4 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları diğer günlere oranla daha büyük merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranların sevilen dizileri Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler ile yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Yeraltı dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hangi yapımın ne kadar izlendiği ise televizyon dünyasının en çok takip edilen konusu oldu…
4 Şubat Çarşamba akşamı Now TV’de Yeraltı, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de ise Sahipsizler isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başında bir araya getirirken, “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı televizyon dünyasında sıkça araştırılmaya başlandı…
Dün akşam Now TV’de Yeraltı dizisi 2. Bölümüyle, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 31. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 13. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 47. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1’de Robot Ron: Bir Sorun Var isimli yabancı sinema filmi, Show TV’de ise Sahte Kabadayı isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer aldı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 4 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.