4 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

4 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları diğer günlere oranla daha büyük merakla bekleniyor. Zira dün akşam ekranların sevilen dizileri Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler ile yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Yeraltı dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hangi yapımın ne kadar izlendiği ise televizyon dünyasının en çok takip edilen konusu oldu…