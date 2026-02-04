Galatasaray'dan son dakika bombası! Uzun süredir beklenen transferde mutlu son

Kategoriler
İstanbul
Galatasaray'ın uzun süredir bitirmeye çalıştığı Can Armando Güner transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i 4.5 yıllığına renklerine bağladı.
Sağ kanatta görev yapan Can Armando Güner, bu sezon Mönchengladbach U19 formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.