Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala yılın en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı.

HYEON-GYU OH İSTANBUL'DA

Uzun süredir gizlilikle yürütülen operasyon, bugün öğle saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazandı. Belçika’nın Genk takımında sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Hyeon-Gyu Oh, an itibariyle Siyah-Beyazlı formayı giymek üzere İstanbul'a iniş yaptı.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”