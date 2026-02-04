Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

Kategoriler
Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala yılın en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı.
Uzun süredir gizlilikle yürütülen operasyon, bugün öğle saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazandı. Belçika’nın Genk takımında sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Hyeon-Gyu Oh, an itibariyle Siyah-Beyazlı formayı giymek üzere İstanbul'a iniş yaptı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”