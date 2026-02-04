Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

Beşiktaş'ta günlerdir süren forvet bilmecesi sonunda çözüldü. Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız golcü sağlık kontrollerini geçmek ve sonrasında resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a iniş yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da
Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala yılın en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı.

Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

HYEON-GYU OH İSTANBUL'DA

Uzun süredir gizlilikle yürütülen operasyon, bugün öğle saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazandı. Belçika’nın Genk takımında sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Hyeon-Gyu Oh, an itibariyle Siyah-Beyazlı formayı giymek üzere İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş, yıldız golcüsünü KAP'a duyurdu! Hyeon-gyu Oh İstanbul'da
