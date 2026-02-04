Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri olarak bilinen Fransız yıldız N’Golo Kante'yi film gibi bir operasyonla kadrosuna kattı. Transferin iptal olduğu açıklandıktan saatler sonra gelen bu müjde, sarı-lacivertli taraftarları sokağa döktü. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
10:17
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
10:35

Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitimine saatler kala yüzyılın transferine imza attı.

Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu

Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımıyla yaşanan "sistem krizi" ve "iptal" açıklamalarının ardından pes etmeyen yönetim, Fransız yıldız N’Golo Kante’nin lisansını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirerek gece yarısı bombasını patlattı.

Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu

FİLM GİBİ OPERASYON

Dün akşam saatlerinde Al-Ittihad kulübünün TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) verilerini hatalı girmesi üzerine transferin iptal olduğu duyurulmuştu. Ancak Kante’nin Fenerbahçe’de oynama arzusu ve yönetimin FIFA nezdindeki yoğun diplomasisi krizi çözdü. Fransız yıldızın Al-Ittihad antrenmanına çıkmayarak yaptığı baskı, Suudi yönetimini geri adım atmaya zorladı.

Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu

EN-NESYRİ GİTTİ, KANTE GELDİ

Sarı-lacivertli yönetim, bu dev transfer için sadece ekonomik değil, stratejik bir hamle de yaptı. Fenerbahçe, golcü oyuncu Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad’a gönderirken, Fransız yıldız Kante için yaklaşık 4 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladı. Al-Ittihad’da yıllık 25 milyon Euro kazanan Kante, Fenerbahçe için dev bir indirime giderek yıllık 6-8 milyon Euro bandındaki teklife "evet" dedi.

FENERBAHÇE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçe’nin transferi duyurduğu sosyal medya paylaşımları ise dakikalar içinde milyonlarca etkileşim aldı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2018845589891674177?s=20

Kulüp, oyuncunun ismindeki harflere atıfta bulunarak; "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2018811786238349377?s=20

FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

https://x.com/Fenerbahce/status/2018948857535635746?s=20

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

34 yaşındaki tecrübeli orta saha bugün 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Kante, kendisini 2028 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak.

Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu
