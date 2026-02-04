Yüzyılın transfer takası bitti: En-Nesyri gitti, N'Golo Kante Fenerbahçe'de! Geliş saati belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitimine saatler kala yüzyılın transferine imza attı.
Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımıyla yaşanan "sistem krizi" ve "iptal" açıklamalarının ardından pes etmeyen yönetim, Fransız yıldız N’Golo Kante’nin lisansını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirerek gece yarısı bombasını patlattı.
Dün akşam saatlerinde Al-Ittihad kulübünün TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) verilerini hatalı girmesi üzerine transferin iptal olduğu duyurulmuştu. Ancak Kante’nin Fenerbahçe’de oynama arzusu ve yönetimin FIFA nezdindeki yoğun diplomasisi krizi çözdü. Fransız yıldızın Al-Ittihad antrenmanına çıkmayarak yaptığı baskı, Suudi yönetimini geri adım atmaya zorladı.
Sarı-lacivertli yönetim, bu dev transfer için sadece ekonomik değil, stratejik bir hamle de yaptı. Fenerbahçe, golcü oyuncu Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad’a gönderirken, Fransız yıldız Kante için yaklaşık 4 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladı. Al-Ittihad’da yıllık 25 milyon Euro kazanan Kante, Fenerbahçe için dev bir indirime giderek yıllık 6-8 milyon Euro bandındaki teklife "evet" dedi.
Fenerbahçe’nin transferi duyurduğu sosyal medya paylaşımları ise dakikalar içinde milyonlarca etkileşim aldı.
https://x.com/Fenerbahce/status/2018845589891674177?s=20
Kulüp, oyuncunun ismindeki harflere atıfta bulunarak; "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadelerini kullandı.
https://x.com/Fenerbahce/status/2018811786238349377?s=20
https://x.com/Fenerbahce/status/2018948857535635746?s=20
34 yaşındaki tecrübeli orta saha bugün 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Kante, kendisini 2028 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak.