 Hüseyin Bahcivan

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde

Fenerbahçe, Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Al-Ittihad ile gerçekleşen sorunlu transfer sürecinin ardından sarı-lacivertliler Kante'yi kadrosuna kattı. Fransız yıldız Fenerbahçe'ye resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelecek. Taraftarlar tarafından Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği araştırılmaya başlandı. Kante'nin uçak takip kodu gündem oldu.

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 09:41

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 kış transfer sezonunun son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe uzun süredir ilgilendiği dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler hem Fransız yıldızla hem de Al-Ittihad ile bütün konularda anlaşma sağladı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından taraftarlar Kante uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği araştırılmaya başlandı. Kante'nin uçak takip kodu da taraftarların gündeminde yer alıyor.

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde

KANTE UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kante bugün İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Konuyla ilgili henüz sarı-lacivertli yönetim tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde transferin duyurulması ve uçağın saatinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde

KANTE UÇAĞI İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Kante'nin uçağının bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor. Konuyla ilgili Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise "Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak" ifadeleri yer aldı.

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde

KANTE CANLI TAKİP KODU

Kante canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. Uçağın kalkışının gerçekleşmesinin ardından canlı takip kodunun belli olması bekleniyor. Kante'nin canlı uçak takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Kante uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Kante uçak takip kodu gündemde

KANTE CANLI UÇAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kante'nin uçağının canlı takip edilebilmesi için ilk olarak "uçak kodunun" belli olması gerekiyor. Uçak kodunun belli olmasının ardından Flight Radar 24 ve benzeri siteler aracılığıyla uçağın rotası takip edilebilecek. Bu sayede taraftarlar Kante'nin uçağından anlık olarak haberdar olacak.

#Spor
