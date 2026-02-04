Galatasaray'da orta sahaya iki dünya yıldızı! Transferde 'Son saat' operasyonu başladı

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen Galatasaray, transferin son gününde vites yükseltti.

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetim, Avrupa’nın dev kulüpleriyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ve Wolfsburg hattında çalışmalarını sürdürürken, orta sahaya dinamo olacak o isim için karar verildi.

İLK HEDEF MANUEL UGARTE

Cimbom, transfer listesinin bir numarasına Manchester United’ın 24 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'yi aldı. İngiliz devinin transfer görüşmeleri için izin vermesinin ardından Galatasaray, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için operasyona başladı.

MUSLERA VE TORREİRA İŞ BAŞINDA

Manuel Ugarte transferinde Galatasaray’ın en büyük kozu ise Fernando Muslera ve Lucas Torreira oldu. Vatandaşı Ugarte’ye sarı-kırmızılı kulübü anlatan Muslera ve Torreira, İstanbul ve Galatasaray hakkında olumlu referans vererek 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelmeye ikna ettikleri öğrenildi.

B PLANI: MATTİAS SVANBERG

Eğer Ugarte transferinde beklenmedik bir sürpriz yaşanırsa, Galatasaray rotayı hiç vakit kaybetmeden Almanya’ya kıracak. Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha Mattias Svanberg, listenin diğer güçlü adayı.

İSTİKRARIN ADI

Bologna’da 123, Wolfsburg’da ise 104 resmi maça çıkarak her iki kulüpte de istikrarlı performans sergileyen Svanberg, hazır görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İsveçli yıldızı bu kez kiralık değil, bonservisiyle kadroya katmayı planlıyor.