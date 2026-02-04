Fenerbahçe dünya yıldızı forvet getiriyor: 184 milyon euroluk operasyon!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer döneminde tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Giden oyuncuların boşluğunu doldurmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, taraftarı heyecanlandıracak yıldız golcü harekete geçti. Büyük umutlarla transfer edilen En-Nesyri’nin performansından memnun kalmayan ve Jhon Duran’ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına giren Kanarya, aradığı ismi Suudi Arabistan’da buldu.

HEDEF DARWİN NUNEZ

Fenerbahçe, Karim Benzema’nın geçtiğimiz günlerde Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olması sonrası takımdaki yeri tehlikeye giren Darwin Nunez için devreye girdi.

BENZEMA GELDİ, DENGELER DEĞİŞTİ

Al-Hilal’de Karim Benzema transferi sonrası üçüncü forvet konumuna düşen Uruguaylı yıldız için ayrılık çanları çalmaya başladı. Daha önce teknik direktör Simone Inzaghi’nin gidişine sıcak bakmadığı Nunez için bu kez yeşil ışık yakıldı. Jhon Duran ve En-Nesyri’nin vedası sonrası forvet hattında garanti forvet arayan Fenerbahçe, operasyonu bugün tamamlamak istiyor.

OPERASYONUN DETAYLARI: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sezon başında Liverpool’dan 53 milyon Euro gibi devasa bir bedelle Al-Hilal’e transfer olan 26 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe yönetimi resmen masada. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenilirken, öncelik hedef ise transferi bu akşam saatlerine kadar resmiyete dökmek. Nunez’in de bu kez kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Avrupa rekabetine yakın kalmak adına Fenerbahçe’nin teklifine "evet" dediği gelen bilgiler arasında.

DİEGO LUGANO DEVREDE!

Transferin perde arkasındaki ismin ise Fenerbahçe efsanesi Diego Lugano olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı, vatandaşı Darwin Nunez’i ikna etmek için bizzat devreye girdi. Kulübün büyüklüğünü, taraftarın tutkusunu ve İstanbul’daki yaşamı Nunez’e anlatan Lugano’nun, bu transferde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

KARİYERİNE SERVET ÖDENDİ

Darwin Nunez, bonservisine ödenen 184 Milyon Euro ile dünya futbolunun en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncuları arasında yer alıyor.