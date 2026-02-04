Fenerbahçe'de En-Nesyri dönemi sona erdi! Yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçe gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Youssef En-Nesyri ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdürürken, En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

EN-NESYRİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024 yılında Sevilla'dan Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, çıktığı 78 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

